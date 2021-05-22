На Буковине обнаружили 39 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 39 новых случаев инфицирования COVID-19 за 22 мая, также в области выздоровели 362 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 834 случая болезни. За последние сутки 362 человека выздоровели, 74 205 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1 744 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 567 ПЦР-исследований и 569 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 179 988 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 49 279 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.