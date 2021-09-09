На Буковине обнаружили 235 случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Черновицкой области за 9 сентября зафиксировали 235 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 43 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 83 264 случая болезни. За последние сутки 43 человека выздоровели, 78 872- с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1870 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 945 ПЦР-исследования и 1200 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 306 939 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 175 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.