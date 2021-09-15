На Буковине обнаружили 174 новых случая коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Черновицкой области за 14 сентября зафиксировали 174 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 55 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 84 172 случаев болезни. За последние сутки 55 человек выздоровели, 79 057 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1896 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1320 ПЦР-исследования и 2043 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2321156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 457 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.