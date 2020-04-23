На Буковине от COVID-19 выздоровели уже 37 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Черновицкой области от COVID-19 выздоровели уже 37 человек. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"За весь период (по состоянию на 22 апреля 2020 года) в Черновицкой области подтверждено 1140 случаев заражения коронавирусом, из них 37 человек выздоровели и 30 случаев летальных (27 - с подтвержденным COVID-19 и 3 с подозрением)", - написал Осачук.
Ранее Центр общественного здоровья сообщал о 36 случаях выздоровления от COVID-19 на Буковине.
Напомним, на Буковине 22 апреля официально подтвердили еще 87 случаев заражения коронавирусом. Всего в области 1140 случаев COVID-19.