На Буковині від COVID-19 одужали вже 37 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Чернівецькій області від COVID-19 одужало вже 37 людей. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За весь період (станом на 22 квітня 2020) у Чернівецькій області підтверджено 1140 випадків зараження коронавірусом, з них 37 осіб одужали та 30 випадків летальних (27 - з підтвердженим COVID-19 та 3 особи з підозрою)", - написав Осачук.
Раніше Центр громадського здоров’я повідомляв про 36 випадків одужання від COVID-19 на Буковині.
Нагадаємо, на Буковині 22 квітня офіційно підтвердили ще 87 випадків зараження коронавірусом. Загалом в області 1140 випадків COVID-19.