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На Буковине неизвестные пытались блокировать пограничников: произошла стрельба

На Буковине неизвестные пытались блокировать пограничников: произошла стрельба

Киев  •  УНН

 • 9733 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Злоумышленники попытались блокировали пограничный наряд на Буковине. Пограничники применили оружие. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Около 16:00 во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничному наряду и даже предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд", - говорится в сообщении.

Неизвестные не реагировали на уговоры прекратить незаконные действия. Поэтому после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей.

"Сейчас раненый доставлен в местную больницу. Ему предоставлена первоочередная медицинская помощь", - уточнили в ГПСУ.

Об инциденте проинформированы Нацполиция и другие правоохранительные органы.

Напомним, в Мариуполе избили пограничников. В результате двое пограничников пострадали. У женщины сотрясение мозга, а у мужчины - сломана челюсть.

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