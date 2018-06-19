На Буковине неизвестные пытались блокировать пограничников: произошла стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Злоумышленники попытались блокировали пограничный наряд на Буковине. Пограничники применили оружие. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Около 16:00 во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничному наряду и даже предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд", - говорится в сообщении.
Неизвестные не реагировали на уговоры прекратить незаконные действия. Поэтому после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей.
"Сейчас раненый доставлен в местную больницу. Ему предоставлена первоочередная медицинская помощь", - уточнили в ГПСУ.
Об инциденте проинформированы Нацполиция и другие правоохранительные органы.
Напомним, в Мариуполе избили пограничников. В результате двое пограничников пострадали. У женщины сотрясение мозга, а у мужчины - сломана челюсть.