На Буковині невідомі намагалися блокувати прикордонників: сталася стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Зловмисники спробували блокували прикордонний наряд на Буковині. Прикордонники застосували зброю. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"Близько 16:00 під час охорони державного кордону та переслідування порушників у Сторожинецькому районі Чернівецької області невідомі особи в кількості до 20 осіб спробували блокувати рух прикордонному наряду та навіть здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд", – йдеться в повідомленні.
Невідомі не реагували на вмовляння припинити незаконні дії. Тому після попередження та пострілу вгору прикордонний наряд застосував табельну зброю по ногах одного з правопорушників.
"Наразі поранений доставлений до місцевої лікарні. Йому надано першочергову медичну допомогу", – уточнили у ДПСУ.
Про інцидент проінформовано Нацполіцію та інші правоохоронні органи.
Нагадаємо, у Маріуполі побили прикордонників. У результаті двоє прикордонників постраждали. У жінки струс мозку, а у чоловіка - зламана щелепа.