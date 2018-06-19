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На Буковині невідомі намагалися блокувати прикордонників: сталася стрілянина

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Зловмисники спробували блокували прикордонний наряд на Буковині. Прикордонники застосували зброю. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.

"Близько 16:00 під час охорони державного кордону та переслідування порушників у Сторожинецькому районі Чернівецької області невідомі особи в кількості до 20 осіб спробували блокувати рух прикордонному наряду та навіть здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд", – йдеться в повідомленні.

Невідомі не реагували на вмовляння припинити незаконні дії. Тому після попередження та пострілу вгору прикордонний наряд застосував табельну зброю по ногах одного з правопорушників.

"Наразі поранений доставлений до місцевої лікарні. Йому надано першочергову медичну допомогу", – уточнили у ДПСУ.

Про інцидент проінформовано Нацполіцію та інші правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Маріуполі побили прикордонників. У результаті двоє прикордонників постраждали. У жінки струс мозку, а у чоловіка - зламана щелепа. 

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