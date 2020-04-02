На Буковине на неинвазивной вентиляции легких 5 инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Черновицкой области в реанимационных отделениях медицинских учреждений находится 5 инфицированных COVID-19 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"По состоянию на 13:00 2 апреля в реанимационных отделениях медицинских учреждений Буковины находится 5 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. У них подтверждено коронавирус. Состояние больных стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что трое больных - в областной клинической больнице, двое - в Глибоцкой ЦРБ.
"Дети, инфицированные COVID-19, чувствуют себя хорошо. Большинство из них лечится амбулаторно", - сообщают в ОГА.
Как сообщалось, на Буковине официально подтверждено 143 случая заражения коронавирусом.
Напомним, в Украине на утро 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, 20 из них - летальные.