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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66443 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78488 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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На Буковине на неинвазивной вентиляции легких 5 инфицированных COVID-19

На Буковине на неинвазивной вентиляции легких 5 инфицированных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10719 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Черновицкой области в реанимационных отделениях медицинских учреждений находится 5 инфицированных COVID-19 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"По состоянию на 13:00 2 апреля в реанимационных отделениях медицинских учреждений Буковины находится 5 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. У них подтверждено коронавирус. Состояние больных стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что трое больных - в областной клинической больнице, двое - в Глибоцкой ЦРБ.

"Дети, инфицированные COVID-19, чувствуют себя хорошо. Большинство из них лечится амбулаторно", - сообщают в ОГА.

Как сообщалось, на Буковине официально подтверждено 143 случая заражения коронавирусом.

Напомним, в Украине на утро 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, 20 из них - летальные.

Украинские Национальные Новости

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