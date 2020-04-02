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На Буковині на неінвазивній вентиляції легень 5 інфікованих COVID-19

На Буковині на неінвазивній вентиляції легень 5 інфікованих COVID-19

Київ • УНН

 • 10728 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Чернівецькій області в реанімаційних відділеннях медичних закладів перебуває 5 інфікованих COVID-19 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Станом на 13:00 2 квітня у реанімаційних відділеннях медичних закладів Буковини перебуває 5 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень. У них підтверджено коронавірус. Стан хворих стабільно важкий", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що троє недужих — в обласній клінічній лікарні, двоє — у Глибоцькій ЦРЛ.

"Діти, інфіковані COVID-19, почуваються добре. Більшість із них лікується амбулаторно", - повідомляють в ОДА.

Як повідомлялося, на Буковині офіційно підтверджено 143 випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 20 з них — летальні.

Українські Національні Новини

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