На Буковині на неінвазивній вентиляції легень 5 інфікованих COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Чернівецькій області в реанімаційних відділеннях медичних закладів перебуває 5 інфікованих COVID-19 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"Станом на 13:00 2 квітня у реанімаційних відділеннях медичних закладів Буковини перебуває 5 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень. У них підтверджено коронавірус. Стан хворих стабільно важкий", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що троє недужих — в обласній клінічній лікарні, двоє — у Глибоцькій ЦРЛ.
"Діти, інфіковані COVID-19, почуваються добре. Більшість із них лікується амбулаторно", - повідомляють в ОДА.
Як повідомлялося, на Буковині офіційно підтверджено 143 випадки зараження коронавірусом.
Нагадаємо, в Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 20 з них — летальні.