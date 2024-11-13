На Буковине разоблачили схему нелегальной переправки призывников за границу

Двое правоохранителей, привлекая жителя Буковины, за 7 тыс. долларов переправляли через границу мужчин призывного возраста. Об этом УНН пишет со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

Правоохранители разоблачили очередную схему переправки через границу мужчин призывного возраста, в которой участвовали двое правоохранителей и житель Буковины. Гражданский подыскивал "клиентов", а правоохранители обеспечивали беспрепятственное пересечение границы вне пункта пропуска на границе Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

За 7 тыс. долларов мужчин автомобилем провозили вне блокпостов до государственной границы. Далее им предоставляли подробные инструкции, как пешком пересечь границу с Румынией. Учили, как вести себя, и что говорить в случае задержания пограничниками.

Сообщается, что в августе 2024 года они переправили первого клиента. С тех пор они успели переправить по меньшей мере 3-х человек.

Фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. грн.

Во время обысков по местам жительства фигурантов были изъяты деньги, мобильные телефоны и транспортные средства, которыми перевозили "клиентов".

Напомним

В разных регионах Украины задержаны должностные лица медкомиссий и больниц, которые помогали избежать призыва по фиктивным медсправкам. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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