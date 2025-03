На Биеннале в Венеции открывается украинский павильон, где покажут инсталляцию с самолетом "Мрия"

КИЕВ. 9 мая. УНН. В четверг, 9 мая, состоится официальное открытие Украинского павильона на 58-й Международной выставке искусств в Венеции - La Biennale di Venezia. Тема нынешней выставки - "May You Live in Interesting Times" ( "Чтобы вы жили в интересные времена"). Биеннале в Венеции открылось 8 мая. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.