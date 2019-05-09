На Биеннале в Венеции открывается украинский павильон, где покажут инсталляцию с самолетом "Мрия"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 62083 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 90430 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101123 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103080 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126394 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112522 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138386 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144748 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130199 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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На Биеннале в Венеции открывается украинский павильон, где покажут инсталляцию с самолетом "Мрия"

На Биеннале в Венеции открывается украинский павильон, где покажут инсталляцию с самолетом "Мрия"

Киев  •  УНН

 • 12337 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В четверг, 9 мая, состоится официальное открытие Украинского павильона на 58-й Международной выставке искусств в Венеции - La Biennale di Venezia. Тема нынешней выставки - "May You Live in Interesting Times" ( "Чтобы вы жили в интересные времена"). Биеннале в Венеции открылось 8 мая. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

Украинский павильон на 58-й Венецианской биеннале современного искусства впервые размещается в основной локации - Arsenale и представлен проектом "Падающая тень "Мечты" на сады Джардини" под кураторством Открытой группы: Юрия Билея, Павла Ковача, Станислава Турина, Антона Варги.

Национальный павильон Украины организовано Министерством культуры Украины, Комиссаром является Министерство культуры Украины в лице Светланы Фоменко, первого заместителя министра культуры Украины.

Кураторский проект "Падающая тень" Мечты "на сады Джардини" предусматривает, что "Мрия" станет источником особой мифологии, которая и будет отражена в павильоне в течение выставки. Существенной составляющей национального представления экспозиция в течение 6 месяцев в павильоне, с 11 мая до 24 ноября 2019 года.

Наполнением проекта является не только тень "Мечты", но и миф вокруг нее. В украинском павильоне в течение шести месяцев будет происходить пересказ полета из уст в уста - длительный перформанс в специально созданной для него сценографии.

По результатам сбора всех данных будет создан архив в форме книги-справочника, который станет основой каталога национального павильона.

Венецианская биеннале - одна из ведущих выставок современного мирового искусства, которую оценивает международное жюри.

Первая биеннале состоялась в 1895 году. С тех пор она играет ключевую роль в формировании современного искусства и художественной интерпретации событий в мире.

Именно в садах Джардини находятся национальные павильоны многих стран-участников Биеннале (украинская экспозиция разместится не в Джардини, а в расположенном неподалеку Арсенале).

Напомним, украинский самолет "Мрія" пролетит над Венецией (Италия) в определенное время 9 мая и отбросит тень на сады Джардини. Это станет частью украинского проекта на 58-м Венецианском биеннале.

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