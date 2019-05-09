На Биеннале в Венеции открывается украинский павильон, где покажут инсталляцию с самолетом "Мрия"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В четверг, 9 мая, состоится официальное открытие Украинского павильона на 58-й Международной выставке искусств в Венеции - La Biennale di Venezia. Тема нынешней выставки - "May You Live in Interesting Times" ( "Чтобы вы жили в интересные времена"). Биеннале в Венеции открылось 8 мая. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.
Украинский павильон на 58-й Венецианской биеннале современного искусства впервые размещается в основной локации - Arsenale и представлен проектом "Падающая тень "Мечты" на сады Джардини" под кураторством Открытой группы: Юрия Билея, Павла Ковача, Станислава Турина, Антона Варги.
Национальный павильон Украины организовано Министерством культуры Украины, Комиссаром является Министерство культуры Украины в лице Светланы Фоменко, первого заместителя министра культуры Украины.
Кураторский проект "Падающая тень" Мечты "на сады Джардини" предусматривает, что "Мрия" станет источником особой мифологии, которая и будет отражена в павильоне в течение выставки. Существенной составляющей национального представления экспозиция в течение 6 месяцев в павильоне, с 11 мая до 24 ноября 2019 года.
Наполнением проекта является не только тень "Мечты", но и миф вокруг нее. В украинском павильоне в течение шести месяцев будет происходить пересказ полета из уст в уста - длительный перформанс в специально созданной для него сценографии.
По результатам сбора всех данных будет создан архив в форме книги-справочника, который станет основой каталога национального павильона.
Венецианская биеннале - одна из ведущих выставок современного мирового искусства, которую оценивает международное жюри.
Первая биеннале состоялась в 1895 году. С тех пор она играет ключевую роль в формировании современного искусства и художественной интерпретации событий в мире.
Именно в садах Джардини находятся национальные павильоны многих стран-участников Биеннале (украинская экспозиция разместится не в Джардини, а в расположенном неподалеку Арсенале).
Напомним, украинский самолет "Мрія" пролетит над Венецией (Италия) в определенное время 9 мая и отбросит тень на сады Джардини. Это станет частью украинского проекта на 58-м Венецианском биеннале.