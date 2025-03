На Бієнале в Венеції відкривається український павільйон, де покажуть інсталяцію з літаком "Мрія"

КИЇВ. 9 травня. УНН. У четвер, 9 травня, відбудеться офіційне відкриття Українського павільйону на 58-ї Міжнародній виставці мистецтв у Венеції – La Biennale di Venezia. Тема цьогорічної виставки – "May You Live in Interesting Times" ("Щоб ви жили в цікаві часи"). Бієнале у Венеції відкрилося 8 травня. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.