На Бієнале в Венеції відкривається український павільйон, де покажуть інсталяцію з літаком "Мрія"

Український павільйон на 58-й Венеціанській бієнале сучасного мистецтва вперше розміщується в основній локації - Arsenale та представлений проектом "Падаюча тінь "Мрії" на сади Джардіні" під кураторством Відкритої групи: Юрія Білея, Павла Ковача, Станіслава Туріна, Антона Варги.

Національний павільйон України організовано Міністерством культури України, Комісаром є Міністерство культури України в особі Світлани Фоменко, першої заступниці Міністра культури України.

Кураторський проект "Падаюча тінь "Мрії" на сади Джардіні" передбачає, що "Мрія" стане джерелом особливої міфології, яка і буде відображена в павільйоні протягом виставки. Суттєвої складової національного представлення є експозиція протягом 6 місяців у павільйоні, з 11 травня до 24 листопада 2019 року.

Наповненням проекту є не лише тінь "Мрії", а й міф довкола неї. В українському павільйоні протягом шести місяців буде відбуватись переповідання польоту з вуст в уста — довготривалий перформанс у спеціально створеній для нього сценографії.

За результатами збору всіх даних створено архів, який у формі книги-довідника стане основою каталогу національного павільйону.

Венеційська бієнале – одна з провідних виставок сучасного світового мистецтва, яку оцінює міжнародне журі.

Перша бієнале відбулася у 1895-му. З того часу вона відіграє ключову роль у формуванні сучасного мистецтва та художньої інтерпретації подій у світі.

Саме в садах Джардіні знаходяться національні павільйони багатьох країн-учасників Бієнале (українська експозиція розміститься не в Джардіні, а в розташованому неподалік Арсеналі).

Нагадаємо, український літак "Мрія" пролетить над Венецією (Італія) в певний час 9 травня і відкине тінь на сади Джардіні. Це стане частиною українського проекту на 58-му Венеціанському бієнале.