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На берегу Тисы со стрельбой задержали водолаза с контрабандой сигарет

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Контрабандную сделку прекратили военнослужащие отделения "Солотвино" Мукачевского отряда совместно с сотрудниками оперативного управления Западного регионального управления Госпогранслужбы. Задержанный с сообщниками пытались переправить в Румынию 14 ящиков сигарет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

На берегу Тисы со стрельбой задержали водолаза с контрабандой сигарет

Около полуночи пограничники заметили движение группы лиц в сторону реки Тиса, которой на этом участке проходит украинская-румынская граница. Законные требования пограничников остановиться правонарушители проигнорировали. В 300 метрах от госграницы они покидали свою постель и прибегли к бегству.

Пограничники осуществили несколько предупредительных выстрелов, один из контрабандистов удалось задержать. Им оказался 20-летний гражданин Украины. Мужчина был одет в гидрокостюм. За совершенное правонарушение на него составлены протоколы за попытку незаконного пересечения границы и злостное неповиновение правоохранителям (ч.1 ст. 204-1 и ст. 185-10 КУоАП). Дело направлено в суд.

В заброшенных нарушителями ящиках было 7300 пачек сигарет. Контрабандный товар доставили в отделение "Солотвино". Сейчас устанавливается круг всех причастных к незаконной сделки человек.

Стоит заметить, что на некоторых участках границы Мукачевского отряда уже лежит снег. Но несмотря на похолодание пачкари в гидрокостюмах продолжают попытки переправлять контрабанду через реку Тиса. Двух таких молодых несколько дней назад пограничники Мукачевского отряда задержали за попытку переместить в Румынию 10 пакетов (9200 пачек) сигарет. На одного из них решением суда наложен 8500 гривен штрафа.

Напомним, на Волыни пограничники выявили канал контрабанды сигарет в страны ЕС.

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