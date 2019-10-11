На березі Тиси зі стрільбою затримали водолаза з контрабандою цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Контрабандну оборудку припинили військовослужбовці відділення "Солотвино" Мукачівського загону спільно із співробітниками оперативного управління Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Затриманий зі спільниками намагалися переправити в Румунію 14 ящиків сигарет. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Близько опівночі прикордонники помітили рух групи осіб в бік річки Тиса, якою на цій ділянці проходить українсько-румунський кордон. Законні вимоги прикордонників зупинитися правопорушники проігнорували. За 300 метрів від держрубежу вони покидали свої ноші та вдалися до втечі.
Прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів, одного з контрабандистів вдалося затримати. Ним виявився 20-річний громадянин України. Чоловік був одягнений у гідрокостюм. За вчинене правопорушення на нього складено протоколи за спробу незаконного перетинання кордону та злісну непокору правоохоронцям (ч.1 ст. 204-1 та ст. 185-10 КУпАП). Справу скеровано до суду.
У покинутих порушниками ящиках було 7300 пачок сигарет. Контрабандний товар доправили до відділення "Солотвино". Наразі встановлюється коло усіх причетних до незаконної оборудки осіб.
Варто зауважити, що на деяких ділянках кордону Мукачівського загону вже лежить сніг. Та попри похолодання пачкарі в гідрокостюмах продовжують спроби переправляти контрабанду через річку Тиса. Двох таких молодиків кілька днів тому прикордонники Мукачівського загону затримали за спробу перемістити до Румунії 10 пакунків (9200 пачок) сигарет. На одного з них рішенням суду накладено 8500 гривень штрафу.
Нагадаємо, на Волині прикордонники викрили канал контрабанди цигарок до країн ЕС.