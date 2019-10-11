На березі Тиси зі стрільбою затримали водолаза з контрабандою цигарок

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 9496 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 16322 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 51956 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 43660 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 43419 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 255441 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 168132 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139796 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140911 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152768 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
36%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 51792 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 33602 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 50643 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 48166 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 19570 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 51909 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 255407 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 206605 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 323327 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 342268 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 7186 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 51166 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 34135 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 67098 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 49255 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

На березі Тиси зі стрільбою затримали водолаза з контрабандою цигарок

Київ • УНН

 • 15399 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Контрабандну оборудку припинили військовослужбовці відділення "Солотвино" Мукачівського загону спільно із співробітниками оперативного управління Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Затриманий зі спільниками намагалися переправити в Румунію 14 ящиків сигарет. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На березі Тиси зі стрільбою затримали водолаза з контрабандою цигарок

Близько опівночі прикордонники помітили рух групи осіб в бік річки Тиса, якою на цій ділянці проходить українсько-румунський кордон. Законні вимоги прикордонників зупинитися правопорушники проігнорували. За 300 метрів від держрубежу вони покидали свої ноші та вдалися до втечі.

Прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів, одного з контрабандистів вдалося затримати. Ним виявився 20-річний громадянин України. Чоловік був одягнений у гідрокостюм. За вчинене правопорушення на нього складено протоколи за спробу незаконного перетинання кордону та злісну непокору правоохоронцям (ч.1 ст. 204-1 та ст. 185-10 КУпАП). Справу скеровано до суду.

У покинутих порушниками ящиках було 7300 пачок сигарет. Контрабандний товар доправили до відділення "Солотвино". Наразі встановлюється коло усіх причетних до незаконної оборудки осіб.

Варто зауважити, що на деяких ділянках кордону Мукачівського загону вже лежить сніг. Та попри похолодання пачкарі в гідрокостюмах продовжують спроби переправляти контрабанду через річку Тиса. Двох таких молодиків кілька днів тому прикордонники Мукачівського загону затримали за спробу перемістити до Румунії 10 пакунків (9200 пачок) сигарет. На одного з них рішенням суду накладено 8500 гривень штрафу.

Нагадаємо, на Волині прикордонники викрили канал контрабанди цигарок до країн ЕС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.28
Bitcoin
$82,124.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.54
Золото
$3,231.30
Ethereum
$1,558.08