Больше всего фейковых сообщений о "контрабанде западного оружия" из Украины рф направила на Чехию

россия прежде всего нацелилась на Чешскую Республику, распространяя дезинформацию о том, что Украина занимается контрабандой западных вооружений, причем Польша также подверглась значительному влиянию. Это совпадает с политическими событиями, которые потенциально могут повлиять на предстоящие выборы в Европейский парламент.