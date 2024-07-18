На аукционе Sotheby's за 44,6 млн долларов продали самый цельный из когда-либо найденных скелетов стегозавра

Самая большая и самая полная из когда-либо найденных останков стегозавра была продана за 44,6 млн долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Останки проданного динозавра ушли с молотка за рекордную сумму и стали самыми дорогими из проданных на аукционе. Лот превысил свою предыдущую низкую оценку более чем в 11 раз.

Останки динозавра, получившего прозвище "Апекс", были найдены на частной земле в округе Моффат, штат Колорадо, недалеко от города Динозавр, коммерческим палеонтологом Джейсоном Купером на своем участке в 2022 году.

"Апекс" занимает одно из первых мест среди самых полных скелетов, когда-либо найденных, с 254 ископаемыми костными элементами из приблизительного общего количества 319. Он сохранился в твердом песчанике, который защитил кости от деформации. "Апекс" высотой имеет 3,4 метра и длиной от носа до хвоста достигает 8,2 метра. Он на треть длиннее "Софи" - предыдущего наиболее сохранившегося экземпляра стегозавра, который выставлен в лондонском Музее естественной истории.

Останки были проданы анонимному покупателю, который намерен изучить возможность передачи образца в американское учреждение. После продажи покупатель заметил: "Апекс" родился в Америке и останется в Америке!"

Напомним

Ученые предполагают, что доминирование динозавров могло привести к тому, что млекопитающие потеряли гены долголетия. Этот эволюционный сдвиг предоставил приоритет быстрому размножению над продолжительностью жизни.

Ученые провели новое исследование, в котором выявили пищевые повадки ранних динозавров