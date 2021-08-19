На административной границе Крыма с Украиной российские силовики удерживают четверых крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. На административной границе Крыма с материковой Украиной сотрудники Федеральной службы безопасности Росси удерживают группу крымских татар. Об этом сообщает объединение “Крымская солидарность”, передает УНН.
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“Более 4 часов на российском пункте пропуска „Армянск“ удерживаются четыре человека: Велиев Юнус и его 12-летняя дочь Велиева Инсаф, Энверов Эльдар и Билялов Эмиль”, — говорится в сообщении.
Детали
По словам адвоката Эдема Семедляева, на горячей линии погранслужбы ФСБ задержание объясняют “стандартной проверкой”. Юрист отметил, что законом такие действия пограничников не регламентированы.
Другие подробности задержания неизвестны. ФСБ также не давала публичные пояснения относительно удерживания упомянутых выше граждан.
Напомним
17 августа на территории временно оккупированного Крыма в ночь на вторник прошла очередная волна обысков в домах крымских татар. По итогам следственных мероприятий силовиками были задержаны пять человек.
В украинском МИДе заявили, что Россия должна прекратить репрессии против мусульманского населения временно оккупированного Крыма, а также представителей других религиозных групп, гражданских активистов и журналистов, отметив, что Крым превращают в “гетто прав человека”.
Подконтрольный Кремлю Ленинский райсуд Севастополя 18 августа арестовал на месяц и 25 суток активиста Заура Абдуллаева, задержанного российскими силовиками во время обысков в Крыму 17 августа.