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На адміністративному кордоні Криму з Україною російські силовики утримують чотирьох кримських татар

На адміністративному кордоні Криму з Україною російські силовики утримують чотирьох кримських татар

Київ • УНН

 • 21769 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. На адміністративному кордоні Криму з материковою Україною співробітники Федеральної служби безпеки Росії утримують групу кримських татар. Про це повідомляє об’єднання “Кримська солідарність”, передає УНН.

Цитата

“Більше 4 годині на російському пункті пропуску „Армянськ“ утримуються чотири людини: Велієв Юнус і його 12-річна дочка Велієва Інсаф, Енверов Ельдар і Білялов Еміль”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами адвоката Едема Семедляєва, на гарячій лінії прикордонної ФСБ затримання пояснюють “стандартної перевіркою”. Юрист зазначив, що законом такі дії прикордонників не регламентовані.

Інші подробиці затримання невідомі. ФСБ також не давала публічні пояснення щодо утримування згаданих вище громадян.

Нагадаємо

17 серпня на території тимчасово окупованого Криму в ніч на вівторок пройшла чергова хвиля обшуків в будинках кримських татар. За підсумками слідчих заходів силовиками було затримано п’ятьох осіб.

В українському МЗС заявили, що Росія повинна припинити репресії проти мусульманського населення тимчасово окупованого Криму, а також представників інших релігійних груп, громадських активістів і журналістів, зазначивши, що Крим перетворюють на “гетто прав людини”.

Підконтрольний Кремлю Ленінський райсуд Севастополя 18 серпня заарештував на місяць і 25 діб активіста Заура Абдуллаєва, затриманого російськими силовиками під час обшуків в Криму 17 серпня.

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