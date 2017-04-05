Н.Корчак выступила против изменений в законодательство о НАПК до международного аудита
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Председатель Национального агентсва по вопросам противодействия коррупции Наталья Корчак не поддерживает изменения в законодательство о деятельности агентства до завершения международного аудита. Об этом она заявила во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Она отметила, что уже обратилась с соответствующим предложением к европейским партнерам Украины.
“Я считаю, что до проведения соответствующего отчета вносить изменения в законодательство относительно НАПК нецелесообразно”, — отметила Н.Корчак.
Напомним, что ранее в правительстве начали обсуждать изменения в законодательство по регулированию деятельности Назка.
Как сообщал УНН, НАПК передало в Кабмин доклад по реализации задач антикоррупционной политики.