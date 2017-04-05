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Н.Корчак виступила проти змін в законодавстві про НАЗК до міжнародного аудиту

Н.Корчак виступила проти змін в законодавстві про НАЗК до міжнародного аудиту

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова Національного агентсва з питань протидії корупції Наталія Корчак не підтримує зміни до законодавства щодо діяльності агентства до завершення міжнародного аудиту. Про це вона заявила під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Вона зазначила, що вже звернулася з відповідною пропозицією до європейських партнерів України.

“Я вважаю, що до проведення відповідного звіту вносити зміни до законодавства щодо НАЗК не доцільно”, — зазначила Н.Корчак.

Нагадаємо, що раніше в уряді почали обговорювати зміни до законодавства щодо регулювання діяльності НАЗК.

Як повідомляв УНН, НАЗК передала до Кабміну доповідь щодо реалізації завдань антикорупційної політики.

Українські Національні Новини

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