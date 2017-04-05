Н.Корчак виступила проти змін в законодавстві про НАЗК до міжнародного аудиту

Вона зазначила, що вже звернулася з відповідною пропозицією до європейських партнерів України.

“Я вважаю, що до проведення відповідного звіту вносити зміни до законодавства щодо НАЗК не доцільно”, — зазначила Н.Корчак.

Нагадаємо, що раніше в уряді почали обговорювати зміни до законодавства щодо регулювання діяльності НАЗК.

Як повідомляв УНН, НАЗК передала до Кабміну доповідь щодо реалізації завдань антикорупційної політики.