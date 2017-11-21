МИД требует от РФ разрешить украинским врачам обследовать Павла Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует ви РФ предоставить разрешение на обследование специалистами Минздрава Украины Павла Гриба, который содержится в российском СИЗО. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"Павла Гриба посетил консул. Учитывая состояние его здоровья, требуем повторно от РФ предоставить разрешение на обследование специалистами Минздрава Украины", - написала она.
Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.
В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Октябрьский районный суд города Краснодара продолжил арест Украинский Павлу Грибу до 4 января 2018 года.