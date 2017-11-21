МИД требует от РФ разрешить украинским врачам обследовать Павла Гриба

"Павла Гриба посетил консул. Учитывая состояние его здоровья, требуем повторно от РФ предоставить разрешение на обследование специалистами Минздрава Украины", - написала она.

Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.

В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Октябрьский районный суд города Краснодара продолжил арест Украинский Павлу Грибу до 4 января 2018 года.