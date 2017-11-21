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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17081 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 33746 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 44663 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50381 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 45866 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91697 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99408 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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МИД требует от РФ разрешить украинским врачам обследовать Павла Гриба

МИД требует от РФ разрешить украинским врачам обследовать Павла Гриба

Киев  •  УНН

 • 12440 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует ви РФ предоставить разрешение на обследование специалистами Минздрава Украины Павла Гриба, который содержится в российском СИЗО. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

"Павла Гриба посетил консул. Учитывая состояние его здоровья, требуем повторно от РФ предоставить разрешение на обследование специалистами Минздрава Украины", - написала она.

Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.
В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Октябрьский районный суд города Краснодара продолжил арест Украинский Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

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