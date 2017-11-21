МЗС вимагає від РФ дозволити українським лікарям обстежити Павла Гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає ві РФ надати дозвіл на обстеження фахівцями МОЗ України Павла Гриба, якого утримують у російському СІЗО. Про це у Twitter повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.
"Павла Гриба відвідав консул. Враховуючи стан його здоров'я, вимагаємо повторно від РФ надати дозвіл на обстеження фахівцями МОЗ України", - написала вона.
Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ.
У РФ П.Грибу пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).
Жовтневий районний суд міста Краснодара продовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.