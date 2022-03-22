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МИД ответил Сийярто: мир и безопасность в Венгрии невозможны без мира и безопасности в Украине

МИД ответил Сийярто: мир и безопасность в Венгрии невозможны без мира и безопасности в Украине

Киев • УНН

 • 121581 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинское государство сегодня защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступной цели в Украине, следующей целью станут западные соседи. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, отвечая на заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Комментарий украинского представителя есть в распоряжении УНН.

Цитата

“Министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркивает необходимость избежания распространения войны за территорию Украины и непосредственного конфликта НАТО и РФ. По его убеждению, чтобы не провоцировать Россию, Венгрии не следует поддерживать закрытие украинского неба и развертывание операции по поддержанию мира, а также разрешать транзит по венгерской территории военной помощи для украинской армии”, - напомнил Николенко.

"Не провоцировать Россию" - это распространенный аргумент, когда нужно дать России больше пространства для агрессии”, - говорит дипломат.

"Мир и безопасность в Венгрии невозможно гарантировать без мира и безопасности в Украине", - добавил он.

Детали

В МИД отмечают: считать, что Венгрия, так же как и любая другая европейская страна, существует в вакууме - ошибочно.

Кроме того, напоминает Николенко, украинское государство сейчас фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступной цели в Украине, по его словам, следующей целью станут западные соседи.

Как напомнил дипломат, недавно появились доказательства того, как ФСБ РФ пытается расшатать ситуацию на Закарпатье, используя венгерский фактор.

"Венгрия всегда позиционировала себя как защитника прав иностранных венгров. Призываем Венгрию открыто осудить эту провокацию России и воспользоваться своими развитыми каналами связи с Москвой для предотвращения каких-либо провокаций с целью разжигания межэтнической розни в Украине. Время быть честными с самими собой. Бесполезно надеяться на то, что попытки задобрить агрессора будут иметь успех. Это доказывает история, в том числе и самой Венгрии", - отметил дипломат.

По его словам, украинские партнеры должны заботиться о том, чтобы Украина выстояла и победила российское зло. Для этого нужно укреплять европейское единство. Единство, которое позволит ввести больше жестких санкций против России, чтобы остановить ее военную машину.

Контекст

Выступая перед венгерскими журналистами, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция, занятая НАТО на прошлой неделе, совпадает с интересами национальной безопасности Венгрии, по которым необходимо сделать все, чтобы военный альянс не вмешивался в войну в Украине.

По мнению Сийярто, создание и поддержание бесполетной зоны, предложенное некоторыми странами, представляет опасность войны, поскольку это приведет к боевым действиям в воздухе. А создание миротворческой миссии в Украине, которое также предлагается, имеет риск сухопутной войны. Поэтому Венгрия будет ветировать эти решения в рамках НАТО.

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