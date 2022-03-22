МЗС відповіло Сійярто: мир та безпека в Угорщині неможливі без миру та безпеки в Україні

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“Міністр закордонних справ Петер Сійярто наголошує на необхідності уникнення поширення війни за територію України і безпосереднього конфлікту НАТО та РФ. На його переконання, аби не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття українського неба та розгортання операції з підтримання миру, а також дозволяти транзит угорською територією військової допомоги для української армії”, - нагадав Ніколенко.

"Не провокувати Росію" - це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії”, - сказав дипломат.

"Мир та безпеку в Угорщині неможливо ґарантувати без миру та безпеки в Україні", - додав він.

Деталі

У МЗС наголошують: вважати, що Угорщина, так само як і будь-яка інша європейська країна, існує в вакуумі - помилково.

Окрім того, нагадує Ніколенко, українська держава зараз фактично захищає східний рубіж НАТО. Якщо Росії вдасться досягти її злочинної мети в Україні, з його слів, наступною ціллю стануть західні сусіди.

Як нагадав дипломат, нещодавно з’явилися докази того, як ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор.

“Угорщина завжди позиціонувала себе як захисника прав закордонних угорців. Закликаємо Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії та скористатися своїми розвиненими каналами зв’язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні. Час бути чесними з самими собою. Марно сподіватися на те, що спроби задобрити агресора матимуть успіх. Це доводить історія, зокрема і самої Угорщини”, - зазначив дипломат.

З його слів, українські партнери мають дбати про те, щоб Україна вистояла і перемогла російське зло. Для цього потрібно зміцнювати європейську єдність. Єдність, яка дозволить запровадити більше жорстких санкцій проти Росії, аби зупинити її воєнну машину.

Контекст

Виступаючи перед угорськими журналістами, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що позиція, зайнята НАТО минулого тижня, збігається з інтересами національної безпеки Угорщини, за якими необхідно зробити все, щоб військовий альянс не втручався у війну в Україні.

На думку Сійярто, створення та підтримання безпольотної зони, запропоноване деякими країнами, становить небезпеку війни, оскільки це призведе до бойових дій у повітрі. А створення миротворчої місії в Україні, яке також пропонується, має ризик сухопутної війни. Тож Угорщина ветуватиме ці рішення в межах НАТО.