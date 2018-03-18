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МИД: выборы президента РФ в Крыму ставят под сомнение их легитимность в целом

МИД: выборы президента РФ в Крыму ставят под сомнение их легитимность в целом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение легитимность этих выборов в целом. Об этом на своей странице написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"Незаконное голосования в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в РФ в целом и ставит под серьезное сомнение их легитимность", - отметила пресс-секретарь.

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По ее словам 18 марта 2018 году в России происходят "выборы без выбора".

"Результаты незаконного голосования в оккупированном Крыму являются ничтожными, не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", - подчеркнула Беца.

Незаконное голосования в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в РФ в целом и ставит под серьезное сомнение их легитимность.

- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 18 марта 2018

18.03-выборы без выбора. Результаты незаконного голосования в выкуп Крыму являются ничтожными, не будут признаны ни Украина, ни междунар сообществом

- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 18 марта 2018

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