МЗС: вибори президента РФ в Криму ставлять під сумнів їхню легітимність в цілому
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Проведення виборів президента РФ в окупованому Криму ставить під сумнів легітимність цих виборів в цілому. Про це на своїй сторінці написала речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, передає УНН.
“Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ в цілому і ставить під серйозний сумнів їхню легітимність”, — зазначила речниця.
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За її словами 18 березня 2018 року в Росії відбуваються “вибори без вибору”.
“Результати незаконного голосування в окупованому Криму є нікчемними, не будуть визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою”, - підкреслила Беца.
Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ в цілому і ставить під серйозний сумнів їхню легітимність.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 18 березня 2018 р.
18.03-вибори без вибору. Результати незаконного голосування в окуп Криму є нікчемними, не будуть визнані ані Україною, ані міжн спільнотою— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 18 березня 2018 р.