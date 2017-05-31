МИД: В.Янукович и Н.Азаров не смогут воспользоваться "безвизом"

"Далее тех городов, где они сейчас находятся, они вряд ли рискнут уехать", - сообщила М.Беца, отвечая на вопрос, смогут представители прежней власти В.Янукович и Н.Азаров воспользоваться возможностью безвизовых поездок в ЕС.

Также она отметила, что при попытке въезда в Украину и оформления биометрического паспорта, то они "будут сразу же привлечены к ответственности".

"Им вообще запрещен въезд куда-либо", - добавила она.

Как сообщал УНН, безвизовый режим со странами ЕС будет распространяться на всех граждан Украины, в том числе на тех, кто находится на неподконтрольных правительству территориях.