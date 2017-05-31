МЗС: В.Янукович та М.Азаров не зможуть скористатися "безвізом"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович та екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров не зможуть скористатися безвізовими поїздками до країн Євросоюзу. Про це під час онлайн конференції повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНН.
"Далі тих міст, де вони зараз перебувають, вони навряд чи ризикнуть кудись поїхати", – повідомила М.Беца, відповідаючи на запитання, чи зможуть представники колишньої влади В.Янукович та М.Азаров скористатися можливістю безвізових поїздок до ЄС.
Також вона зазначила, що при спробі в’їзду до України та оформлення біометричного паспорту, то вони "будуть одразу ж притягнуті до відповідальності".
"Їм взагалі заборонено в’їзд будь-куди", - додала вона.
Як повідомляв УНН, безвізовий режим з країнами ЄС буде поширюватись на всіх громадян України, в тому числі на тих, хто перебуває на непідконтрольних уряду територіях.