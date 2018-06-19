МИД Украины выразил протест в связи с приговором по делу "26 февраля"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Украина выражает протест в связи приговором пяти крымским татарам в деле "26 февраля". Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца на своей странице в Тwitter, передает УНН.
"Решительно осуждаем ничтожные приговоры незаконных судов оккупанта по делу "26 февраля". Еще одно доказательство преступлений РФ для представления в международные суды", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, центральный районный суд г. Симферополя приговорил пятерых фигурантов "дела 26 февраля" к условным срокам лишения свободы на 3,5 - 4,5 года с испытательным сроком.
Так, суд назначил Али Асанову 4,5 лет условно с испытательным сроком 4 года, Мустафе Дегерменджы 4,5 лет с испытательным сроком 3 года, Ескендер Кантемиров и Арсену Юнусову 4 года условно с испытательным сроком 3 года, Ескендер Емирвелиеву 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.