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МЗС України висловило протест у зв'язку з вироком у справі "26 лютого"

Київ • УНН

 • 13858 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Україна висловлює протест у зв’язку вироком п’яти кримським татарам у справі "26 лютого". Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца на своїй сторінці у Тwitter, передає УНН.

"Рішуче засуджуємо нікчемні вироки незаконних судів окупанта у справі "26 лютого". Ще один доказ злочинів РФ для подання в міжнародні суди", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, центральний районний суд м. Сімферополя засудив п'ятьох фігурантів "справи 26 лютого" до умовних строків позбавлення волі на 3,5 – 4,5 роки з випробувальним терміном.

Так, суд призначив Алі Асанову 4,5 років умовно з випробувальним терміном 4 роки, Мустафі Дегерменджи 4,5 років з випробувальним терміном 3 роки, Ескендеру Кантемірову і Арсену Юнусову 4 роки умовно з випробувальним терміном 3 роки, Ескендеру Емірвелієву 3,5 роки умовно з випробувальним терміном 3 роки.

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