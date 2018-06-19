МЗС України висловило протест у зв'язку з вироком у справі "26 лютого"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Україна висловлює протест у зв’язку вироком п’яти кримським татарам у справі "26 лютого". Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца на своїй сторінці у Тwitter, передає УНН.
"Рішуче засуджуємо нікчемні вироки незаконних судів окупанта у справі "26 лютого". Ще один доказ злочинів РФ для подання в міжнародні суди", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, центральний районний суд м. Сімферополя засудив п'ятьох фігурантів "справи 26 лютого" до умовних строків позбавлення волі на 3,5 – 4,5 роки з випробувальним терміном.
Так, суд призначив Алі Асанову 4,5 років умовно з випробувальним терміном 4 роки, Мустафі Дегерменджи 4,5 років з випробувальним терміном 3 роки, Ескендеру Кантемірову і Арсену Юнусову 4 роки умовно з випробувальним терміном 3 роки, Ескендеру Емірвелієву 3,5 роки умовно з випробувальним терміном 3 роки.