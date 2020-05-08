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МИД Украины отреагировал на вызов посла Грузии в связи с назначением Саакашвили

Киев • УНН

 • 15736 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение грузинской стороны о вызове посла Грузии на консультации в столицу и отметили, что в Украине будут поддерживать развитие украинского-грузинского стратегического партнерства, в таких действиях не видят никакой угрозы для отношений между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа Украины.

МИД Украины отреагировал на вызов посла Грузии в связи с назначением Саакашвили

"Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе не отзывали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов. В то же время, преодоление эпидемии и стабилизация экономики являются общими задачами для всех европейцев", - отметили в МИДе.

Отмечается, что эти вызовы требуют от правительства Украины новых подходов и нестандартных решений.

"Михаил Саакашвили - гражданин Украины, имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире. Поэтому мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине. Развитие украинско-грузинского стратегического партнерства - это воля наших народов и мы будем делать все для того, чтобы его всесторонне поддерживать", - добавили в МИДе.

Как сообщалось в УНН ранее, согласно решению правительства Грузии, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе будет вызван для консультаций в Тбилиси, после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ в Украине.

Напомним, Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ в Украине.

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