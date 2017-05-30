МИД РФ - П.Климкину: вы еще с Гоголем не разобрались

Павло, вы с Гоголем ещё не разобрались. Куда Вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для Вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущёв ещё не родился,“ — ответила М.Захарова украинскому главе МИД.

Как сообщал УНН, П.Климкин накануне пошутил, что будет считать русского поэта А.Пушкина украинцем “буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинская Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческого гения,” — сказал министр.

Полемика среди политиков России и Украины по поводу А.Пушкина и княгини Анны Ярославны дочери Ярослава Мудрого и королевы Франции началась после встречи президентов РФ и Франции, где президент России Владимир Путин заявил о ее (княгине) “русском” происхождении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова российского президента, который назвал киевскую княгиню Анну Ярославовну “русской” и отметил, что Владимир Путин пытался “похитить” ее в русскую историю.