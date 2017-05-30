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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 29496 перегляди

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МЗС РФ - П.Клімкіну: ви ще з Гоголем не розібралися

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова прокоментувала висловлювання глави МЗС України Павла Клімкіна про Олександра Пушкіна, передає УНН з посиланням на сторінку в Facebook російської держслужбовиці.

МЗС РФ - П.Клімкіну: ви ще з Гоголем не розібралися

“Павло, ви з Гоголем ще не розібралися. Куди Вам за Олександра Сергійовича хапатися. І виключно для Вашого розуміння: коли Крим надихав Пушкіна, Хрущов ще не народився,” — відповіла М.Захарова українському главі МЗС.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін напередодні пожартував, що вважатиме російського поета О.Пушкіна українцем “вважатиму Пушкіна українцем. Зрештою, українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія,” — сказав міністр.

Полеміка серед російських і українських політиків з приводу О.Пушкіна та княгині Анни Ярославни доньки Ярослава Мудрого та королеви Франції розпочалися після зустрічі президентів РФ та Франції, де президент Росії Володимир Путін заявив про її (княгині - ред.) “русське” походження.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко прокоментував слова російського президента, який назвав київську княгиню Анну Ярославівну “русской” і наголосив, що Володимир Путін намагався “викрасти” її до російської історії.

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