МИД советует украинцам избегать путешествий в Индию

В МИД отметили, что рекордный за последние несколько десятков лет уровень осадков зафиксировано в индийском штате Керала.



В результате стихийного бедствия на территории штата наблюдаются существенные сложности и перебои в работе авиационных, автомобильных и железнодорожных транспортных сетей.



От наводнений также страдают индийские штаты Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш и Химачал-Прадеш.



"Гражданам Украины, которые намерены посетить упомянутые регионы Индии, рекомендуем внимательно следить за новостями по развитию ситуации и воздержаться от поездок в указанные индийские штаты до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, количество жертв наводнений в штате Керала с 29 мая, начале сезона муссонов, достигло 370 человек.



