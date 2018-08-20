МИД советует украинцам избегать путешествий в Индию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Гражданам Украины рекомендуется воздержаться от поездок в некоторые индийские штаты из-за высокого уровня опасности, связанной со значительными осадками во время сезонных муссонов и вызванными ими наводнениями и оползнями почв в регионе. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины, обнародованном на сайте ведомства, передает УНН.
В МИД отметили, что рекордный за последние несколько десятков лет уровень осадков зафиксировано в индийском штате Керала.
В результате стихийного бедствия на территории штата наблюдаются существенные сложности и перебои в работе авиационных, автомобильных и железнодорожных транспортных сетей.
От наводнений также страдают индийские штаты Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш и Химачал-Прадеш.
"Гражданам Украины, которые намерены посетить упомянутые регионы Индии, рекомендуем внимательно следить за новостями по развитию ситуации и воздержаться от поездок в указанные индийские штаты до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, количество жертв наводнений в штате Керала с 29 мая, начале сезона муссонов, достигло 370 человек.