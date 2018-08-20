МЗС радить українцям уникати подорожей до Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Громадянам України рекомендується утриматись від поїздок до деяких індійських штатів через високий рівень небезпеки, пов’язаний зі значними опадами під час сезонних мусонів та спричиненими ними повенями та зсувами ґрунтів в регіоні. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України, оприлюдненому на сайті відомства, передає УНН.
У МЗС зазначили, що рекордний за останні декілька десятків років рівень опадів зафіксовано в індійському штаті Керала.
Внаслідок стихійного лиха на території штату спостерігаються суттєві складнощі та перебої у роботі авіаційних, автомобільних та залізничних транспортних мереж.
Від повеней також потерпають індійські штати Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш і Хімачал Прадеш.
"Громадянам України, які мають намір відвідати згадані регіони Індії, рекомендуємо уважно стежити за новинами щодо розвитку ситуації та утриматися від поїздок до зазначених індійських штатів до стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, кількість жертв повеней в штаті Керала з 29 травня, початку сезону мусонів, сягнула 370 осіб.