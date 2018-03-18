МИД Южной Кореи: лидер КНДР пообещал придерживаться планов по денуклеаризации
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Глава КНДР Ким Чен Ын “дал слово” соблюдать обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в воскресенье сообщила министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва в интервью телеканалу CBS, передает УНН.
“Его обещание очень ценное, потому что это первый раз, когда слова исходят от верховного лидера Северной Кореи собственной персоной, такого раньше никогда не происходило”, — заявила она.
Министр назвала согласие президента США Дональда Трампа на переговоры с КНДР “очень смелым решением”, что демонстрирует намерение “решить проблему раз и навсегда”.
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“Северная Корея имеет очень ограниченную возможность для экономического взаимодействия с окружающим миром, это означает, что возможностей повысить качество жизни народа у страны мало”, — добавила она. По мнению министра, лидер КНДР в данный момент обдумывает послание, с которым обратится к мировому сообществу.
Напомним, в Стокгольме завершились трехдневные переговоры глав МИД Швеции и КНДР, в центре внимания которых находились вопросы безопасности. Министры иностранных дел Северной Кореи и Швеции Ри Чон Хо и Маргот Валльстрём 17 марта завершили трехдневные переговоры. В шведском МИД деталей встречи не сообщается, однако отмечают, что основной темой переговоров была безопасность на Корейском полуострове. Переговоры, которые отдельные обозреватели склонны считать дипломатической подготовительной работой к встрече лидеров США и Северной Кореи, происходили в помещении шведского МИД в Стокгольме.