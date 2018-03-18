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МЗС Південної Кореї: лідер КНДР пообіцяв дотримуватися планів з денуклеаризації

МЗС Південної Кореї: лідер КНДР пообіцяв дотримуватися планів з денуклеаризації

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Глава КНДР Кім Чен Ин “дав слово” дотримуватися зобов’язань щодо денуклеаризації Корейського півострова. Про це в неділю повідомила міністр закордонних справ Республіки Корея Кан Ген Хва в інтерв’ю телеканалу CBS, інформує УНН.

“Його обіцянка дуже цінне, тому що це перший раз, коли слова лунають із боку верховного лідера Північної Кореї власною персоною, такого раніше ніколи не відбувалося”, — заявила вона.

Міністр назвала згоду президента США Дональда Трампа на переговори з КНДР “дуже сміливим рішенням”, що демонструє намір “вирішити проблему раз і назавжди”.

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“Північна Корея має дуже обмежену можливість для економічної взаємодії з навколишнім світом, це означає, що можливостей підвищити якість життя народу в країни мало”, — додала вона. На думку міністра, лідер КНДР у даний момент обмірковує послання, з яким звернеться до світової спільноти.

Нагадаємо, у Стокгольмі завершилися триденні переговори глав МЗС Швеції та КНДР, у центрі уваги яких перебували питання безпеки. Міністри закордонних справ Північної Кореї та Швеції Рі Чон Хо та Маргот Валльстрьом 17 березня завершили триденні переговори. У шведському МЗС деталей зустрічі не повідомляють, проте зазначають, що основною темою переговорів була безпека на Корейському півострові. Перемовини, які окремі оглядачі схильні вважати дипломатичною підготовчою роботою до зустрічі лідерів США та Північної Кореї, відбувалися у приміщенні шведського МЗС у Стокгольмі.

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