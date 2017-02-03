МИД Германии назвал "ужасной" Ситуацию с безопасностью на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Германии назвало ситуацию с безопасностью на Донбассе "ужасной", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Количество нарушений перемирия и в дальнейшем явно высоковато", - заявил представитель немецкого МИД в пятницу.
Во внешнеполитическом ведомстве Германии возлагают ответственность за прекращение боевых действий на обе стороны конфликта.
В то же время министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил эскалацию конфликта на Донбассе. "Ситуация, фактически, снова на уровне 2014 года, по нашим оценкам", - заявил Л.Линкявичюс на заседании комитета по иностранным делам литовского парламента. Глава литовского МИД заверил Украину в надежной политической поддержке со стороны Литвы.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек .
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе . В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине .
3 февраля российская сторона в ОЦКК письменно гарантировала перемирие в районе разрыва ЛЭП под Авдеевкой .
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских .