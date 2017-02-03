МЗС Німеччини назвало "жахливою" cитуацію з безпекою на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Німеччини назвало ситуацію з безпекою на Донбасі "жахливою", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Кількість порушень перемир'я й надалі явно зависока", - заявив речник німецького МЗС у п'ятницю.
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У зовнішньополітичному відомстві Німеччини покладають відповідальність за припинення бойових дій на обидві сторони конфлікту.
Водночас міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс засудив ескалацію конфлікту на Донбасі. "Ситуація, фактично, знову на рівні 2014 року, за нашими оцінками", - заявив Л.Лінкявічюс на засіданні комітету закордонних справ литовського парламенту. Глава литовського МЗС запевнив Україну в надійній політичній підтримці з боку Литви.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки. З міста евакуйовано вже 200 людей.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.