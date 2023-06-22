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МИД Молдовы вызывает российского посла из-за угроз гауляйтера сальдо нанести удары по мостам страны

Киев • УНН

 • 211776 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. российский посол в Кишиневе был срочно вызван в МИД страны после заявлений пророссийский коллаборанта владимира сальдо, который прямо угрожал нанести удары по мостам, находящимся на территории Республики Молдова, пишет УНН со ссылкой на TVR Moldova.

МИД Молдовы вызывает российского посла из-за угроз гауляйтера сальдо нанести удары по мостам страны

Детали

сальдо, которого российские оккупанты назначили "губернатором" Херсонской области, отреагировал на сегодняшние удары по мосту Чонгар, пригрозив ответными ударами по мостам Молдовы и Одесской области.

МИД Кишинева срочно вызвал посла россии в Республике Молдова для соответствующих объяснений.

Цитата

"Такие заявления являются абсолютно неприемлемыми. Мы не потерпим подобных высказываний, направленных против Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции срочно вызовет главу дипломатической миссии Российской Федерации в Молдове, требуя соответствующих объяснений", - заявили в МИД Молдовы.

Добавим

Ранее пророссийский коллаборант сальдо заявил, что атаку по Чонгарскому мосту, совершили "в памятный день для рф" и пригрозил нанести удары по мостам в Одесской области и на территории Молдовы.

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