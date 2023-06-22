МИД Молдовы вызывает российского посла из-за угроз гауляйтера сальдо нанести удары по мостам страны

Детали

сальдо, которого российские оккупанты назначили "губернатором" Херсонской области, отреагировал на сегодняшние удары по мосту Чонгар, пригрозив ответными ударами по мостам Молдовы и Одесской области.

МИД Кишинева срочно вызвал посла россии в Республике Молдова для соответствующих объяснений.

Цитата

"Такие заявления являются абсолютно неприемлемыми. Мы не потерпим подобных высказываний, направленных против Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции срочно вызовет главу дипломатической миссии Российской Федерации в Молдове, требуя соответствующих объяснений", - заявили в МИД Молдовы.

Добавим

Ранее пророссийский коллаборант сальдо заявил, что атаку по Чонгарскому мосту, совершили "в памятный день для рф" и пригрозил нанести удары по мостам в Одесской области и на территории Молдовы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночной "хлопок": На границе Крыма и Херсонской области повреждены мосты



