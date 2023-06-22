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МЗС Молдови викликає російського посла через погрози гауляйтера сальдо завдати ударів по мостах країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. російський посол у Кишиневі був терміново викликаний до МЗС країни після заяв проросійського колаборанта володимира сальдо, який прямо погрожував завдати ударів по мостах, що знаходяться на території Республіки Молдова, пише УНН з посиланням на TVR Moldova.

МЗС Молдови викликає російського посла через погрози гауляйтера сальдо завдати ударів по мостах країни

Деталі

сальдо, якого російські окупанти назначили "губернатором" Херсонської області, відреагував на сьогоднішні удари по мосту Чонгар, пригрозивши у відповідь ударами по мостах Молдови та Одеської області.

МЗС Кишинева терміново викликало посла росії в Республіці Молдова для відповідних пояснень.

Цитата

"Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції терміново викличе главу дипломатичної місії Російської Федерації в Молдові, вимагаючи відповідних пояснень", - заявили в МЗС Молдови.

Додамо

Раніше проросійський колаборант сальдо заявив, що атаку по Чонгарському мосту, здійснили "в пам'ятний день для рф" і пригрозив завдати ударів по мостах в Одеській області та на території Молдови.

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