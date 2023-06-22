МЗС Молдови викликає російського посла через погрози гауляйтера сальдо завдати ударів по мостах країни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. російський посол у Кишиневі був терміново викликаний до МЗС країни після заяв проросійського колаборанта володимира сальдо, який прямо погрожував завдати ударів по мостах, що знаходяться на території Республіки Молдова, пише УНН з посиланням на TVR Moldova.
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сальдо, якого російські окупанти назначили "губернатором" Херсонської області, відреагував на сьогоднішні удари по мосту Чонгар, пригрозивши у відповідь ударами по мостах Молдови та Одеської області.
МЗС Кишинева терміново викликало посла росії в Республіці Молдова для відповідних пояснень.
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"Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції терміново викличе главу дипломатичної місії Російської Федерації в Молдові, вимагаючи відповідних пояснень", - заявили в МЗС Молдови.
Додамо
Раніше проросійський колаборант сальдо заявив, що атаку по Чонгарському мосту, здійснили "в пам'ятний день для рф" і пригрозив завдати ударів по мостах в Одеській області та на території Молдови.
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