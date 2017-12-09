МИД Грузии утверждает, что не контактирует с Киевом по Саакашвили

"Сотрудничество Грузии и Украины по этому вопросу (о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузии) ограничивается правовыми рамками. Если по этому вопросу коммуникации, то они проводятся соответствующими ведомствами ", - сказал М.Джанелидзе в субботу журналистам.

Отмечается, что в настоящее время в Тбилисском городском суде рассматривается дело о превышении М.Саакашвили полномочий на посту президента Грузии.

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В частности, речь идет о его указы о досрочном освобождении из заключения четырех полицейских, осужденных по обвинению в убийстве сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

В суде рассматриваются также уголовные дела против Саакашвили в растрате государственных средств, распоряжений о силовой разгон митинга оппозиции в 2007 году в Тбилиси и захвата здания телекомпании "Имеди".

Напомним, в ГПУ еще не определились, когда будут выбирать меру пресечения Саакашвили. После задержания бывшего губернатора Одесской области Саакашвили повезли на допрос .