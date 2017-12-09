МЗС Грузії стверджує, що не контактує з Києвом щодо Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Глава Міністерства Закордонних Справ Грузії Михайло Джанелідзе у суботу заявив, що контактів з українським зовнішньополітичним відомством з приводу затримання в Києві екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не було, передає УНН з посиланням на “Грузія Online”.
“Співпраця Грузії і України з цього питання (про можливу екстрадицію Саакашвілі до Грузії) обмежується правовими рамками. Якщо з цього питання є комунікації, то вони проводяться відповідними відомствами”, — сказав М.Джанелідзе в суботу журналістам.
Зазначається, що в даний час в Тбіліському міському суді розглядається справа про перевищення М.Саакашвілі повноважень на посаді президента Грузії.
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Зокрема, мова йде про його укази про дострокове звільнення з ув’язнення чотирьох поліцейських, засуджених за звинуваченням у вбивстві співробітника “Банку Грузії” Сандро Гиргвліані в 2006 році.
У суді розглядаються також кримінальні справи проти М.Саакашвілі в розтраті державних коштів, розпоряджень про силовий розгін мітингу опозиції в 2007 році в Тбілісі і захоплення будівлі телекомпанії “Імеді”.
Нагадаємо, у ГПУ ще не визначились, коли обиратимуть запобіжний захід Саакашвілі. Після затримання колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі повезли на допит.