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МЗС Грузії стверджує, що не контактує з Києвом щодо Саакашвілі

МЗС Грузії стверджує, що не контактує з Києвом щодо Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Глава Міністерства Закордонних Справ Грузії Михайло Джанелідзе у суботу заявив, що контактів з українським зовнішньополітичним відомством з приводу затримання в Києві екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не було, передає УНН з посиланням на “Грузія Online”.

“Співпраця Грузії і України з цього питання (про можливу екстрадицію Саакашвілі до Грузії) обмежується правовими рамками. Якщо з цього питання є комунікації, то вони проводяться відповідними відомствами”, — сказав М.Джанелідзе в суботу журналістам.

Зазначається, що в даний час в Тбіліському міському суді розглядається справа про перевищення М.Саакашвілі повноважень на посаді президента Грузії.

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Зокрема, мова йде про його укази про дострокове звільнення з ув’язнення чотирьох поліцейських, засуджених за звинуваченням у вбивстві співробітника “Банку Грузії” Сандро Гиргвліані в 2006 році.

У суді розглядаються також кримінальні справи проти М.Саакашвілі в розтраті державних коштів, розпоряджень про силовий розгін мітингу опозиції в 2007 році в Тбілісі і захоплення будівлі телекомпанії “Імеді”. 

Нагадаємо, у ГПУ ще не визначились, коли обиратимуть запобіжний захід Саакашвілі. Після затримання колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі повезли на допит.

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