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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Мюнхенский ФК "Бавария" за сутки продал 100 тыс. масок с символикой клуба

Мюнхенский ФК "Бавария" за сутки продал 100 тыс. масок с символикой клуба

Киев  •  УНН

 • 14185 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Лидер немецкого футбольного первенства - мюнхенская "Бавария" - за сутки продала 100 тыс. медицинских масок с символикой клуба. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщили в его пресс-службе, передает УНН со ссылкой на DW.

Все вырученные средства перечислят на счет инициативы “We Kick Corona”, запущенной двумя игроками сборной Германии по футболу, в рамках помощи благотворительным, социальным или медицинским учреждениям, в борьбе с распространением SARS-CoV-2.

Каждая из масок отличается индивидуальным оформлением. Все они изготовлены из шарфов, первоначально предназначавшиеся для раздачи на игре Лиги чемпионов на стадионе “Альянц Арена”, где “Бавария” встречалась с лондонским “Челси”. Шарфы были изготовлены по случаю 120-летия мюнхенского клуба.

“В рамках этой кампании мы хотим показать, что ФК „Бавария“ делает все возможное, чтобы справиться с пандемией примерным и дисциплинированным способом, в рамках призыва премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера”, — отметил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге. “В то же время мы рады, что можем внести свой вклад в прекрасную инициативу Йозуа Киммиха и Леона Горецкого.

Это прекрасное доказательство того, что наши специалисты выступают в качестве образцов для подражания в обществе и демонстрируют солидарность в этом кризисе”, — добавил он.

Объявленная футболистами сборной Германии и мюнхенской “Баварии” Киммихом и Горецким инициатива по сбору средств в помощь благотворительным, социальным или медицинским учреждениям, попавших в затруднительное положение из-за пандемии коронавируса, нашла активную поддержку в Германии. Так, экс-чемпион мира Матс Хуммельс написал в своем Twitter: “Очень крутая акция! Мы, футболисты, хотим быть примером для подражания и своей жизнью показать, как мы понимаем солидарность”.

Ранее член правления “Баварии” назвал коронавирус тестом на устойчивость для клуба.

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