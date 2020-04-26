Мюнхенський ФК "Баварія" за добу продав 100 тисяч масок з символікою клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Лідер німецької футбольної першості - мюнхенська "Баварія" - за добу продала 100 тисяч медичних масок з символікою клубу. Про це в суботу, 25 квітня, повідомили в його прес-службі, передає УНН із посиланням на DW.
Всі виручені кошти перерахують на рахунок ініціативи “We Kick Corona”, запущеної двома гравцями збірної Німеччини з футболу, в рамках допомоги благодійним, соціальним або медичним установам, у боротьбі з поширенням SARS-CoV-2.
Кожна з масок відрізняється індивідуальним оформленням. Всі вони виготовлені з шарфів, що спочатку призначалися для роздачі на грі Ліги чемпіонів на стадіоні “Альянц Арена”, де “Баварія” зустрічалася з лондонським “Челсі”. Шарфи були виготовлені з нагоди 120-річчя мюнхенського клубу.
“У рамках цієї кампанії ми хочемо показати, що ФК „Баварія“ робить все можливе, щоб впоратися з пандемією зразковим і дисциплінованим способом, в рамках призову прем’єр-міністр Баварії Маркуса Зёдера”, — зазначив голова правління клубу Карл-Хайнц Румменігге. “У той же час ми раді, що можемо внести свій вклад в прекрасну ініціативу Йозуа Кімміха і Леона Горецького.
Це чудовий доказ того, що наші фахівці виступають в якості зразків для наслідування в суспільстві і демонструють солідарність в цій кризі”, — додав він.
Оголошена футболістами збірної Німеччини і мюнхенської “Баварії” Кімміхом і Горецьким ініціатива зі збору коштів на допомогу благодійним, соціальним або медичним установам, які потрапили в скрутне становище через пандемію коронавірусу, знайшла активну підтримку в Німеччині. Так, екс-чемпіон світу Матс Хуммельс написав у своєму Twitter: “Дуже крута акція! Ми, футболісти, хочемо бути прикладом для наслідування і своїм життям показати, як ми розуміємо солідарність”.
Раніше член правління “Баварії” назвав коронавірус тестом на стійкість для клубу.