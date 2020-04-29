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Мясоеды менее подвержены депрессии, чем вегетарианцы - ученые

Мясоеды менее подвержены депрессии, чем вегетарианцы - ученые

Киев  •  УНН

 • 14712 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Люди, которые исключили из своего рациона мясо, более подвержены психическим расстройствам. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американскими специалистами, передает УНН со ссылкой на globalmeatnews.com

Так, в ходе исследования было установлено, что депрессией в течение жизни страдает каждый третий вегетарианец.

"По сравнению с мясоедами вегетарианцы в два раза чаще покупают рецептурные лекарства от психических заболеваний. Также, вегетарианцы в два-три раза чаще думают о том, чтобы не навредить своему организму или существованию. Речь идет, например, о самоубийстве", - говорят исследователи.

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Американские специалисты также выяснили, что исключение из рациона мяса, особенно - курятины, впоследствии ведет к разного рода психических расстройств.

"Хотя риски и преимущества вегетарианской диеты обсуждались веками, наши результаты показывают, что мясоеды имеют лучшее психологическое здоровье.

Если вы вообще хотите избежать повышенного риска депрессии, беспокойства и причинения себе вреда, то ешьте мясо", - заключили исследователи.

В исследовании приняли участие 160 тыс. 257 человек.

Напомним, ученые доказали безопасность курятины во время коронавируса.

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