"Мясомаркеты" МХП стали членом Ассоциации ритейлеров Украины

Агроиндустриальный холдинг МХП активно трансформируется из сырьевой компании на кулинарную. Предоставление клиентам готовых решений - один из ключевых векторов такого развития. Так, с новосозданной сетью магазинов "Мясомаркет" компания стала членом Ассоциации ритейлеров Украины.

МХП создает сеть "Мясомаркетов" по всей стране. До конца года компания планирует открыть около 50 магазинов, а в следующем - увеличить их количество до 350. В перспективе ближайших пяти лет сеть "Мясомаркетов" возрастет до 2 тыс. магазинов по всей Украине.

Ассоциация ритейлеров Украины - профильное объединение операторов рынка розничной торговли и компаний, непосредственно связанных с ритейлом. Ассоциация действует как независимое некоммерческое объединение юридических лиц, в число которого входит более 60 украинских и международных брендов.

Задача "Мясомаркетов" - максимально облегчить жизнь людей и помочь выбрать именно то, что нужно. В этих магазинах нет продавцов - посетителей встречают мясные сомелье, которые знают все о происхождении мяса, его видах и способах приготовления. Они подскажут, какую продукцию выбрать и поделятся секретами приготовления мясных блюд с посетителями, согласно их предпочтениям.

Кроме продуктов, в отдельных "Мясомаркетах" есть отдел с готовыми блюдами. Из свежих продуктов шефы готовят прямо на месте, чтобы все желающие могли выбрать что-себе по вкусу, а сэкономленное время посвятить общению с близкими. Формирование ассортимента каждого отдельного магазина происходит индивидуально в зависимости от потребностей конечного покупателя именно в месте открытия торговой точки.

Размер инвестиций в открытие каждого "Мясомаркета" составляет от 24 тыс. до 100 тыс. долларов, в зависимости от площади и ассортимента магазина. В зависимости от размера города и его специфики предусмотрены различные форматы магазинов - от 45 кв. м до 140 кв. м.

"Мясомаркеты" открывают как с уже действующими партнерами МХП, так и с новыми инвесторами на условиях франчайзинга. Причем во франчайзе есть возможность открыть торговую точку даже с прописанной в договоре гарантией на годовой доход на инвестиции.