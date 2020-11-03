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"М’ясомаркети" МХП стали членом Асоціації рітейлерів України

"М’ясомаркети" МХП стали членом Асоціації рітейлерів України

Київ • УНН

 • 11712 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Мережа магазинів "М’ясомаркет" від МХП стала членом Асоціації рітейлерів України. Про це повідомили на сайті Асоціації у вівторок, 3 листопада, передає УНН.

Агроіндустріальний холдинг МХП активно трансформується із сировинної компанії на кулінарну. Надання клієнтам готових рішень — один із ключових векторів такого розвитку. Так, із новоствореною мережою магазинів "М’ясомаркет" компанія стала членом Асоціації рітейлерів України.

МХП створює мережу "М’ясомаркетів" по всій країні. До кінця року компанія планує відкрити близько 50 магазинів, а в наступному — збільшити їхню кількість до 350. У перспективі найближчих п'яти років мережа "М’ясомаркетів" зросте до 2 тис. магазинів по всій Україні.

Асоціація рітейлерів України — профільне об’єднання операторів ринку роздрібної торгівлі та компаній, безпосередньо пов’язаних з рітейлом. Асоціація діє як незалежне неприбуткове об’єднання юридичних осіб, до числа якого входить більше 60 українських та міжнародних брендів.

Завдання "М’ясомаркетів" — максимально полегшити життя покупців і допомогти вибрати саме те, що потрібно. У цих магазинах немає продавців — відвідувачів зустрічають м'ясні сомельє, які знають все про походження м'яса, його види та способи приготування. Вони підкажуть, яку продукцію обрати та поділяться секретами приготування м'ясних страв із відвідувачами, згідно їхніх уподобань.

Крім продуктів, в окремих "М’ясомаркетах" є відділ з готовими стравами. Зі свіжих продуктів шефи готують просто на місці, аби всі охочі могли обрати будь-що собі до смаку, а заощаджений час присвятити спілкуванню з близькими. Формування асортименту кожного окремого магазину відбувається індивідуально в залежності від потреб кінцевого покупця саме у місці відкриття торгової точки.

Розмір інвестицій у відкриття кожного "М’ясомаркета" складає від 24 тис. до 100 тис. доларів, в залежності від площі та асортименту магазину. Залежно від розміру міста та його специфіки передбачені різні формати магазинів — від 45 кв. м до 140 кв. м.

"М’ясомаркети" відкривають як з уже діючими партнерами МХП, так і з новими інвесторами на умовах франчайзингу. Причому у франчайзі є можливість відкрити торгову точку навіть з прописаною у договорі гарантією на річний дохід на інвестиції.

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