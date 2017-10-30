МВД: Окуева погибла, Осмаев - ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Активистка Амина окуева погибла, ее муж - Адам Осмаев ранен. Об этом сообщил советник главы МВД Шкиряк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня вечером, около Глевахи, от рук кровавых убийц погибла верная дочь украинского и чеченского народов, настоящий патриот, борец за свободу Украины и Ичкерии. Амина Окуева ... ее муж, Адам Осмаев получил ранения, но будет жить", - написал Шкиряк.
По его словам, на место происшествия выехал глава Национальной Полиции Сергей Князев, работают следственно-оперативные группы.
Напомним, авто Окуевои обстреляли в Киевской области, активистка - погибла.