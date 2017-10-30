МВД: Окуева погибла, Осмаев - ранен

"Сегодня вечером, около Глевахи, от рук кровавых убийц погибла верная дочь украинского и чеченского народов, настоящий патриот, борец за свободу Украины и Ичкерии. Амина Окуева ... ее муж, Адам Осмаев получил ранения, но будет жить", - написал Шкиряк.

По его словам, на место происшествия выехал глава Национальной Полиции Сергей Князев, работают следственно-оперативные группы.

Напомним, авто Окуевои обстреляли в Киевской области, активистка - погибла.