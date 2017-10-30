МВС: Окуєва загинула, Осмаєв – поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Активістка Аміна окуєва загинула, її чоловік – Адам Осмаєв поранений. Про це повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні ввечері, поблизу Глевахи, від рук кривавих вбивць загинула вірна донька українського і чеченського народів, справжній патріот, борець за свободу України та Ічкерії. Аміна Окуєва... Її чоловік, Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити", - написав Шкіряк.
За його словами, на місце події негайно виїхав глава Національної Поліції Сергій Князєв, працюють слідчо-оперативні групи.
Нагадаємо, авто Окуєвої обстріляли у Київській області, активістка - загинула.