МВС: Окуєва загинула, Осмаєв – поранений

"Сьогодні ввечері, поблизу Глевахи, від рук кривавих вбивць загинула вірна донька українського і чеченського народів, справжній патріот, борець за свободу України та Ічкерії. Аміна Окуєва... Її чоловік, Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити", - написав Шкіряк.

За його словами, на місце події негайно виїхав глава Національної Поліції Сергій Князєв, працюють слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, авто Окуєвої обстріляли у Київській області, активістка - загинула.